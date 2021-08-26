Затруднения в движении транспорта возможны в "Берестовице" 27-31 августа

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затруднения в движении транспорта возможны в пункте пропуска "Берестовица" 27-31 августа, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
"В пункте пропуска "Берестовица" (с польской стороны "Бобровники") с 27 по 31 августа будут заменять дорожное покрытие, в связи с чем возможны затруднения в движении транспорта", - рассказали в таможне.
Планирующих пересечь белорусско-польскую границу через данный участок просят учитывать эту информацию.-0-
"В пункте пропуска "Берестовица" (с польской стороны "Бобровники") с 27 по 31 августа будут заменять дорожное покрытие, в связи с чем возможны затруднения в движении транспорта", - рассказали в таможне.
Планирующих пересечь белорусско-польскую границу через данный участок просят учитывать эту информацию.-0-