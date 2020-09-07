Завершается первый этап реконструкции автодороги Р53 Слобода - Новосады

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершается первый этап реконструкции автодороги Р-53 Слобода - Новосады, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В настоящее время работы ведутся на участке дороги Р53 длиной более 11 км, расположенном в Смолевичском районе Минской области. Генподрядной организацией выступает ОАО "ДСТ №5".

Строительство осуществляется в два этапа - на двух участках автодороги. Работы на первом участке (с 1,85 км по 6,6 км) стартовали в октябре прошлого года и будут завершены в ноябре текущего. На втором участке (с 6,6 км по 13 км) работы начались в июле 2020 года, их окончание запланировано на ноябрь 2021-го.

Как отметили в пресс-службе ведомства, после реконструкции дорога Р53, которая в настоящее время имеет две полосы движения, станет четырехполосной (по нормативам I-б категории) с цементобетонным покрытием. Проектом также предусмотрено возведение двух путепроводов и двух тоннелей, пешеходного моста и подземного перехода.

Автомобильная дорога Р53 соединяет столицу Беларуси с городом-спутником Смолевичи. В городе запланировано строительство новых жилых комплексов, объектов социальной инфраструктуры и торгово-развлекательного центра.-0-