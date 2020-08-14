Завершаются строительные работы первой очереди реконструкции Старого замка в Гродно

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Общестроительные работы первой очереди реконструкции Старого замка в Гродно вышли на завершающий этап. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году, ведется по проекту Владимира Бачкова. В Гродно планируют воссоздать замок XVI столетия таким, каким он был во времена Стефана Батория. Работы первой очереди ведутся согласно графику.

"Сейчас фактически остались лишь отделочные работы. Установлены каменные элементы в таких сложных местах, как карнизы. Также в завершающей стадии штукатурные работы", - отметил Юрий Китурко. Кроме того, продолжится укрепление склона замковой горы.

Директор музея объяснил, что предусмотрено несколько пусковых комплексов. Те из них, что предусматривают прокладку инженерных сетей, уже сданы. До конца года, как ожидается, будет открыта экспозиция. Еще несколько помещений - каплица, королевская баня, алебастровый зал и комната чиновника в каменице - будут готовы в 2021 году. Там большой объем работ по внутренней отделке, в том числе живописи, лепнине.

Вторая очередь реконструкции коснется дворца. Сейчас ведутся необходимые подготовительные и изыскательные работы.

Реконструкция Старого замка сопровождается масштабными археологическими исследованиями. Найдено несколько тысяч предметов - от бытовых вещей до оружия или ювелирных украшений. Недавно на территории замка был обнаружен фундамент башни, изображенной на гравюре Цюндта XVI века.

Юрий Китурко отметил, что место расположения башни впоследствии будет обозначено специальной выкладкой мостовой, чтобы посетители смогли увидеть геометрию строения.-0-