Завершена прокладка правого тоннеля к станции метро "Неморшанский сад"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проходческий щит "Алеся" закончил прокладку правого тоннеля к будущей станции метро "Неморшанский сад", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Механизированный щит "Алеся" сегодня завершил прокладку правого тоннеля к станции метро "Неморшанский сад". Это самый длинный тоннель из тех, который пришлось бурить. Его длина составляет 1830 м", - говорится в сообщении.

Станция метро "Неморшанский сад" будет расположена рядом с микрорайоном "Минск-Мир".-0-