Завершены первые работы по реставрации Красного костела в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершены первые работы по реставрации костела Святых Симеона и Елены в Минске, сообщил журналистам начальник технического отдела КУП "Мінская спадчына" Сергей Абрамов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы завершили первый этап строительных работ костела, которые включали в себя реставрацию фасадов, замену кровель", - отметил начальник технического отдела.
По его словам, второй этап будет включать внутренние работы, приведение здания в соответствие с пожарными и техническими нормами.
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