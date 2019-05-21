Завершены первые работы по реставрации Красного костела в Минске

Первый этап реставрации Красного костела в Минске. Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершены первые работы по реставрации костела Святых Симеона и Елены в Минске, сообщил журналистам начальник технического отдела КУП "Мінская спадчына" Сергей Абрамов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы завершили первый этап строительных работ костела, которые включали в себя реставрацию фасадов, замену кровель", - отметил начальник технического отдела.

По его словам, второй этап будет включать внутренние работы, приведение здания в соответствие с пожарными и техническими нормами.

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