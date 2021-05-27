Завершилась тренировка по управлению формированием территориальных войск Минской области

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилась двухдневная тренировка по управлению формированием территориальных войск Минской области. Она прошла под руководством начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Игоря Матиевича. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В тренировке приняли участие должностные лица групп управления формированием территориальных войск Минского областного и районных исполнительных комитетов. Контроль и оказание помощи обеспечили офицеры управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил.

Цель плановой тренировки - проверить готовность групп управления к самостоятельному формированию органов управления и воинских частей территориальных войск.-0-