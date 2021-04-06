Завершить реконструкцию ул.Гагарина в Витебске планируют к "Славянскому базару"

6 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Завершить масштабную реконструкцию улицы Гагарина в Витебске намерены к международному фестивалю искусств "Славянский базар", сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Строительный трест №9".

Работы на магистрали города идут с июля прошлого года. За это время некоторые отрезки дороги заасфальтировали, проложили инженерные сети, установили опоры для фонарей, отдельные участки благоустроили и провели озеленение. Сейчас на стройке трудятся примерно 200 человек, задействовано около 80 единиц техники. Работы идут без выходных по 12 часов в сутки.

Когда начинали реконструкцию ул.Гагарина, демонтировали рельсы и контактные сети. Сюда уже трамвай не вернется, но тогда встал вопрос, будет ли этот вид общественного транспорта продолжать ходить по соседнему проспекту Людникова. Принято положительное решение, и для этого в сквере возле средней школы №3 скоро появится разворотное кольцо.

После окончания работ вдоль улицы намерены высадить деревья и другую зелень, появятся новые остановки, дорожки для пешеходов и велосипедистов. Строители планируют завершить обновление городской артерии к юбилейному "Славянскому базару".

Реконструировать ул.Гагарина в областном центре начали в 2005 году. Через два года первые две очереди обновленного участка были введены в эксплуатацию, но часть дороги осталась в прежнем виде. В июле 2020 года рабочие приступили к завершающей стадии реконструкции магистрали.-0-

Фото Александра Хитрова