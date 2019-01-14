Завершить создание Центра трудовой реабилитации в Лепеле планируется в 2021 году

14 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Завершить проект по созданию Центра трудовой реабилитации в Лепеле планируется в течение трех лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Лепельского райисполкома Виктор Азаренок.

Реализация проекта ведется совместными усилиями немецкой благотворительной организации "Дома вместо Чернобыля", международного объединения "ЭкоСтроитель" (Беларусь), производственным унитарным предприятием "ЭкоДомБуд" и райисполкомом при финансовой поддержке немецких партнеров. Первый этап был завершен осенью прошлого года: в сентябре в торжественной обстановке открыто основное здание центра. На его строительство было выделено 258 тыс. евро немецкой стороной и 201 тыс. евро из местного бюджета. В здании общей площадью около 497 кв.м оборудованы специальные помещения для творческих занятий, спортивный зал, блоки учебных комнат и помещений для отдыха, проведения общих мероприятий. В настоящее время на постоянной основе занятия здесь посещают 50 человек, в том числе 11 сельчан. Также организован подвоз восьми детей-инвалидов из городского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

На территории, которая относится к центру, расположен ряд неиспользуемых построек, которые предстоит задействовать на втором и третьем этапах проекта. В них планируется разместить мини-пекарню и кафе, трудовые мастерские, социальное общежитие, где смогут на некоторый срок останавливаться и проживать люди с ограниченными возможностями из удаленных населенных пунктов, в том числе других районов. Около 50 свободных соток земли намечено использовать под сельскохозяйственное производство.

Актуальные вопросы по реализации второго и третьего этапов, объем необходимых средств по которым составляет более 500 тыс. евро, обсуждались на минувшей неделе во время рабочей встречи всех участников проекта. Немецкие партнеры выразили твердое намерение продолжить участие в проекте. Объем финансирования с их стороны будет определен в ближайшее время.-0-

Фото "Лепельскі край"