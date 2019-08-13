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Завершить уборочную в Витебской области планируют к концу августа

Регионы 13.08.2019 | 17:09
Фото из архива
Фото из архива
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13 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области завершить жатву планируется в течение двух недель. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

"Чтобы полностью завершить уборочную, нам необходимо 12-14 дней. К концу августа должны справиться. В принципе область в это время обычно и заканчивала уборку", - констатировал Николай Шерстнев.

Председатель облисполкома отметил, что аграрии Витебской области не избалованы погодой. В этом году наиболее сложно пришлось труженикам села западных районов, где преобладают глинистые почвы. Весной их поля два месяца были совсем без влаги, сейчас страдают из-за ежедневных дождей. "Тем не менее, 60% площадей в регионе уже убрано. Важен и тот факт, что на утро 13 августа у нас есть полный запас продовольственного зерна: более 60% поставлено по госзаказу, остальное находится на доработке в хозяйствах и на комбинатах хлебопродуктов", - подчеркнул руководитель области.

Отдельное внимание Николай Шерстнев акцентировал на соблюдении технологии возделывания почвы. В хозяйствах, где ее придерживаются, урожайность достигает 70-80 ц/га, а на некоторых так называемых полях агрономов - вплоть до 120 ц/га. "Это доказывает, что в области можно получать высокий урожай", - сказал он.

Журналисты посетили хозяйство "Северный" в Городокском районе. В структуре его производства зерновые занимают 50%. Их площадь в нынешнем сезоне составила около 3,3 тыс. га. "Половина из них уже убрана. Средняя урожайность - 40 ц/га. Ловим каждый погожий час, чтобы все убрать", - отметил директор предприятия Серей Титов. Он показывает одно из полей, где сейчас в ожидании более десятка единиц различной техники, в том числе семь комбайнов. "Дождей не выдерживает даже устойчивая к полеганию гибридная рожь. На отдельных участках она начинает скручиваться в рулоны. Пока остается на поле и второй укос трав. Убрать его в пленку можно при влажности не более 60%, сейчас же она составляет 80%", - добавил Сергей Титов.

Сергей Титов
Сергей Титов

По данным на утро 13 августа, в Витебской области убрано 208,3 тыс. га зерновых (60% площадей). Намолочено 652,9 тыс. т зерна со средней урожайностью 31,3 ц/га. Наиболее высокими темпами продвигается уборочная в Верхнедвинском (77,4% площадей убрано), Поставском (70,2%) и Чашникском (71,8%) районах. Менее половины убрано в Ушачском (40,1%), Сенненском (42,9%) и Шумилинском (43,8%) районах. Аграрии Оршанского района убрали 58,8% площадей, или 18,6 тыс. га. Средняя урожайность в районе - 40,3 ц/га.-0-

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Теги
Витебская область, сельское хозяйство, уборочная, Шерстнев
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