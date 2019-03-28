Завод беленой целлюлозы в Светлогорске планирует выйти на 75% проектной мощности к июлю

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Завод сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК к 1 июля этого года планирует выйти на 75% проектной мощности с выпуском 850 т продукции в сутки, сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Светлогорский ЦКК" Юрий Крук во время пресс-тура на предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя, сегодня завод сульфатной беленой целлюлозы вышел на непрерывный и безопасный режим пуско-наладочных работ, налажен выпуск продукции. В сутки здесь производится около 650-700 т беленой целлюлозы, 90% которой отправляется на экспорт. Основное направление поставок - рынки Китая, стран ЕЭС. В настоящее время пробные партии отгружаются в Бразилию.

Так, стоит задача за три последних дня марта загрузить более 50 вагонов, которые будут отправлены китайским потребителям. Часть продукции реализуется местным предприятиям-переработчикам.

fff12

Знакомя с работой предприятия, Юрий Крук делает акцент на высокотехнологичности и экологичности производства. Установлено оборудование австрийского производителя Andritz. "Полный цикл производства занимает от 5 до 6 часов. Фактически за это время из низкосортного бревна получают ценную целлюлозу", - уточнил он. Процесс производства максимально автоматизирован. Параметры работы каждого подразделения контролируют специалисты в центральной пультовой. Также оборудована мини-ТЭЦ для собственных нужд предприятия, современная система очистных сооружений.

Как отмечают на предприятии, реализация инвестпроекта "Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год" создала серьезный импульс в развитии целлюлозно-бумажной отрасли.

Максимальная мощность предприятия - более 1,1 тыс. т в сутки. При выходе завода на проектную мощность объем суточного производства продукции в денежном эквиваленте составит почти $1 млн. Аналогов такого производства в Беларуси нет. Решится вопрос импортозамещения - сырьем будут обеспечены перерабатывающие картонно-бумажные предприятия страны.

Как рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, согласно бизнес-плану проект окупится в течение восьми лет. Всего в предприятие было инвестировано $800 млн.

О перспективах нового производства свидетельствует и высокий спрос на товарную целлюлозу на мировом рынке - 65 млн т. За последние десять лет он вырос на 10 млн т, к 2020 году увеличится еще на 6-8 млн т. Предложение ограничено. Целлюлозное производство на рынке ЕАЭС налажено только в России. Один из последних заводов был запущен в 1980-е годы. Модернизация производств проводится, но за 40 лет ни в одной из стран бывшего СНГ не построен новый завод.

На ближайшую перспективу Светлогорский ЦКК рассматривается как основной драйвер социально-экономического развития не только Светлогорска и Светлогорского района, но и в целом целлюлозно-бумажной промышленности республики.

В бюджет от деятельности предприятия будут поступать все предусмотренные законодательством налоги и сборы. По предварительным подсчетам, до 2025 года их сумма составит около Br300 млн. Это, по мнению председателя Светлогорского райисполкома Дмитрия Алейникова, будет значительное подспорье и дополнительный источник для дальнейшего развития райцентра. Кроме того, Светлогорский ЦКК обеспечивает рабочими местами более 2 тыс. человек. На новом производстве было открыто 260 рабочих мест.

Участники пресс-тура посетили древесно-подготовительный цех, очистные сооружения, центральную пультовую, линию упаковки цеха производства товарной целлюлозы, а также склад готовой продукции.

Как пояснили в пресс-службе концерна, отсутствие в Беларуси целлюлозного завода, выпускающего высококачественную сульфатную беленую и небеленую целлюлозу, сдерживало темпы роста целлюлозно-бумажной промышленности и не позволяло производить из макулатурного сырья бумажную и картонную продукцию, по качественным показателям соответствующую мировым стандартам. Недостаточное развитие в республике мощностей глубокой химической переработки древесины ставило республику в зависимость от импорта целлюлозы и продукции из нее. Постепенно этот вопрос решается.-0-

Фото Сергея Холодилина