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14 мая 2020, 10:01

Завод ПАК и ученые разработали станции обезжелезивания воды

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский завод приборов автоматического контроля, входящий в состав холдинга БЕЛАЗ, совместно с учеными Национальной академии наук реализует проект по производству и внедрению модульных станций по очистке питьевой воды от посторонних примесей и повышенного содержания железа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

"Государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда" (подпрограмма "Чистая вода") предусмотрено, что в ближайшие пять лет по всей стране будет установлено 1,4 тыс. станций обезжелезивания воды. В этой программе принимает участие и оршанское предприятие", - отметили в пресс-службе.

Типовая модульная станция обезжелезивания ФТТ МБС-100 производства ОАО "Завод ПАК" предназначена для очистки воды из подземных источников от растворенных в ней примесей (железо, марганец, мутность, цветность, запах) до норм СанПиН.

Станция подключается как к новым, так и к существующим системам водоснабжения: водонапорным башням, резервуарам чистой воды или водопроводным сетям населенных пунктов. В ее модуль встроено оборудование для подачи и очистки воды, система управления и передачи данных, а также другое сопутствующее оборудование.

Внешне установка представляет собой металлический блок-контейнер. Она укомплектована освещением, отоплением, вентиляцией, датчиком влажности, вводным распределительным устройством и шкафом управления с модемом, благодаря чему работа комплекса полностью автоматизирована с передачей данных на диспетчерский пункт. Эксплуатация станции предусмотрена даже при самых экстремальных температурах - от минус 35 до плюс 45 градусов.

"При производстве станций используются только качественные материалы и применяется самая современная технология очистки. Оборудование изготавливается из нержавеющей стали пищевого назначения, что очень важно для соблюдения санитарных норм и обеспечения гарантий безопасности населения. Технология очистки предполагает упрощенную аэрацию для окисления железа без применения реагентов и только природные материалы (кварцевый песок) для фильтрации. При этом предполагаемый срок службы станции 30-50 лет", - подчеркнул директор завода ПАК Геннадий Дубовский.

Станция работает автономно с полной автоматизацией технологических процессов и не предусматривает наличие постоянного персонала. Контролировать ее работу специалисты могут удаленно - в онлайн-режиме с помощью обычного смартфона.

Опытный образец станции обезжелезивания ФТТ МБС-100 установлен на водозаборе Заславля. В процессе эксплуатации комплекс отлично зарекомендовал себя в работе, а отфильтрованная вода соответствует всем требованиям. Первые пять таких станций очистки воды уже собраны на заводе ПАК, одна из них реализована потребителю.

Параллельно совместно с учеными НАН на предприятии продолжается процесс совершенствования и доработки станции в соответствии с актуальными запросами и пожеланиями потребителей - это и ультрафиолетовое обеззараживание воды, и разработка дополнительного узла защиты, и увеличение производительности станции до 600 куб.м в сутки и т.д.-0-

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