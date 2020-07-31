Завод по переработке масличных культур открылся в Витебском районе

31 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Завод по переработке масличных культур введен в строй в СХП "Мазоловогаз" в Витебском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
В праздничном событии приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, гендиректор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень и другие официальные лица.
Проект стоимостью Br4,1 млн по реконструкции здания мельницы под новый перспективный объект сельскохозяйственного производства реализован предприятием "Витебскоблгаз". Завод включает в себя линию по переработке масличных культур мощностью до 7 т маслосемян рапса в сутки и комплекс для длительного хранения сырья. Его оборудование предназначено для переработки масличных культур прессованием, которое позволяет разделить семена рапса или сои на масло и жмых.
Завод позволяет производить высококачественные рапсовые масла марки "Р". Оставшийся после отделения масла жмых будет использован на собственные нужды сельскохозяйственного филиала, что усилит кормовую базу, а продажа масла позволит получить дополнительную прибыль.
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Фото Александра Хитрова