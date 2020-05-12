Завод по производству лакокрасочных материалов построят на территории СЭЗ "Минск" в Жодино

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ "Минск" 11 мая зарегистрирован новый резидент - ООО "Заславские краски". Инвестор планирует запустить производство специальных лакокрасочных материалов для дорожной разметки, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Для реализации проекта компания построит производственный комплекс на участке СЭЗ в Жодино. Стоимость инвестиционного проекта оценивается в $10 млн.

Это уже седьмой резидент СЭЗ "Минск", зарегистрированный в текущем году.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-