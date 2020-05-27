Завод по производству пеллет запустили в Пружанском районе

27 мая, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе сегодня ввели в эксплуатацию завод по производству пеллет, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие создано на базе Пружанского лесхоза по поручению главы государства для повышения эффективности использования лесосырьевых ресурсов. Завод построен на территории бывшего военного городка в деревне Слобудка. В 2018 году здесь заработал цех деревообработки, специализирующийся на выпуске пиломатериалов, а сегодня официально запущено пеллетное производство.

В церемонии открытия приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Пружанского райисполкома Юрий Бисун, генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов.

В новую производственную площадку вложено Br9,1 млн. Это средства инвестфонда Министерства лесного хозяйства, кредитные ресурсы, а также собственные средства предприятия. Тендер на поставку оборудования выиграла литовская фирма. Мощность завода - 20 тыс. т пеллет в год, на выпуск которых требуется 60 тыс. т сырья. Уже сейчас с линии за час сходит 3 т гранул. Планируется, что производство окупится в течение шести лет. На новом предприятии создано 12 рабочих мест.

"В Брестской области 1,4 млн га леса - более 36% всей территории. Мы должны рационально использовать ресурсы, которые имеем. У нас есть крупные предприятия по переработке древесины. От лесопиления остаются отходы (щепа, опилки), кроме того, при рубках ухода образуется некондиционная, менее ценная древесина. Этого сырья достаточно много и раньше оно нерационально использовалось. Нам необходимо получать более высокую добавленную стоимость, а не торговать сырьем", - отметил Анатолий Лис.

Процесс получения пеллет несложный: поступившее сырье рубилкой измельчают до определенных фракций, которые затем поступают на линию для доизмельчения, а оттуда - в прессгранулятор. Готовую продукцию практически в полном объеме планируется экспортировать - она востребована на европейских рынках. Пеллеты могут использоваться как на промышленных производствах, так и для обогрева жилых помещений.

"Уже есть потенциальные зарубежные клиенты. Лесхоз сам не продает продукцию. Реализацию через биржу будет вести республиканское унитарное предприятие "Беллесэкспорт". Пока для производства используем только свое сырье", - дополнил директор Пружанского лесхоза Владимир Жолнерчик.

Это первое крупное предприятие по производству пеллет в Брестской области. Уже начато проектирование аналогичного производства на базе Ивацевичского лесхоза, его планируется запустить в 2021 году. Также небольшой производственный участок намерены создать в Кобринском опытном лесхозе.-0-

Фото Вадима Якубёнка