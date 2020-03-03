Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе заработает в июле

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный завод по производству консервированного детского питания введут в эксплуатацию под Минском в июле этого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Николай Артюшкевич сегодня во время пресс-тура в Дзержинский район.

"В районе будем вводить в эксплуатацию предприятие по выпуску консервированного детского питания. Здесь будут производить различную продукцию, в том числе из козьего молока. Поэтому в будущем планируется создать свое предприятие по выращиванию коз. Объемы будут большие, предприятие крупное. Открытие запланировано на июль 2020 года. Здесь будет трудоустроено около 200 работников", - рассказал Николай Артюшкевич.

Дзержинский район, по его словам, привлекателен для инвесторов и предпринимателей. Здесь в том числе заслуга местной власти. "Мы не отказываем инвесторам, а помогаем и работаем с ними, стараемся создать подходящие условия. Ведь это не только развитие конкретного бизнеса, но и дополнительные рабочие места, хорошая зарплата для людей. Например, на "Штадлере" люди получают около Br2,5 тыс. в месяц. Благодаря таким предприятиям у нас одна из самых высоких зарплат в области после Солигорского и Минского районов", - отметил Николай Артюшкевич.

По предварительным данным последней переписи, район подрос на 9 тыс. человек по сравнению с 2009 годом - здесь проживают почти 68 тыс. населения.

Всего в Дзержинском районе работают более 20 крупных предприятий. Только на частный бизнес приходится свыше 60% налоговых поступлений в год.-0-