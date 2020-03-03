Завод преобразователей планируют открыть в апреле в Фаниполе

3 марта, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. "Штадлер Минск" планирует в апреле открыть в Фаниполе завод преобразователей. Об этом журналистам сообщил директор предприятия Филипп Бруннер сегодня во время пресс-тура в Дзержинский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скоро запускаем новый завод преобразователей. Открытие запланировано через месяц. У нас уже есть хороший объем заказов на них от клиентов из Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Польши, Чехии", - сказал Филипп Бруннер.

Также в этом году предприятие рассчитывает увеличить производственные площади еще на 25%. Благодаря этому в 2021 году здесь будут выпускать 500 вагонов в год (для сравнения, раньше было 300, на 2020-й запланирован рост до 400). "Тогда в 2022 году мы будем самым мощным заводом в группе "Штадлер". Пока мы на втором месте", - добавил Филипп Бруннер.

Сейчас здесь трудятся 1,4 тыс. человек. Почти все - местные жители. Ожидается, что с ростом предприятия количество работников увеличится до 1,65 тыс.

Также в планах - поставить вторую партию поездов для Минского метрополитена. "Мы договорились о поставке 10 поездов метро для столицы: шести четырехвагонных и четырех пятивагонных. Первые две серии мы уже им передали. В II квартале этого года (ориентировочно в апреле) поставим остальные поезда", - уточнил Филипп Бруннер.

Еще один крупный заказ сделала Белорусская железная дорога - 10 пятивагонных поездов. Сейчас заказ на стадии проектирования, скоро начнется производство. К слову, это не первый опыт сотрудничества "Штадлер Минск" и БЖД: ранее предприятие выпустило для нее два семивагонных поезда.

Завод производит продукцию и для других стран. Азербайджан заказал 10 одноэтажных поездов, Венгрия сделала заявку на загрузку 21 шестивагонного двухэтажного электропоезда, Словении нужны двухэтажные и одноэтажные электрические поезда. Плюс есть много заказов на производство компонентов для других заводов. Например, для предприятий в Германии, Испании, Польше здесь делают кузова из алюминия.

Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-