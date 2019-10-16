Завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске введут в эксплуатацию до 1 декабря

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" введут в эксплуатацию до 1 декабря, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ввести в эксплуатацию завод сульфатной беленой целлюлозы планируется до 1 декабря. На данный момент мы обеспечили стабильную работу завода на уровне около 700 т в сутки. Пригласили зарубежных партнеров - одну из консалтинговых компаний, они дают нам рекомендации по поэтапному выходу на проектную мощность, - сказал Юрий Назаров. - Ставилась задача выпустить в этом году 149 тыс. т целлюлозы. Сегодня у нас 100 тыс. т уже есть".

Еще один крупный проект - запуск завода мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" (филиал холдинга "Белорусские обои"). "Правительство доложило главе государства о подходах по завершению проекта в Добруше. Они в принципе поддержаны Президентом. Сейчас проект нормативного документа проходит необходимое согласование. В ближайшее время мы внесем его на рассмотрение главы государства. По планам, 2020 год - ввод объекта в эксплуатацию", - отметил председатель концерна. По его словам, австрийская компания Andritz готова на договорных условиях принять участие в реализации проекта.

Как сообщалось, Госпромнадзор выдал положительное заключение на вводимый в эксплуатацию завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК". Заключение Гомельского областного управления Госпромнадзора подтверждает его соответствие утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. На заводе ежегодно будут выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы. Планируется, что на заводе в Добруше из этой целлюлозы будет производиться 200 тыс. т картона в год.-0-