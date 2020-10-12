Завтрак для мамы, конкурс стихов и фото - в Витебской области БРСМ запустил проекты ко Дню матери

12 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня матери Белорусский республиканский союз молодежи дал старт в Витебской области интернет-челленджу и конкурсам, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

По 16 октября в северном регионе проходит конкурс на лучшую фотографию, рисунок и стихотворение. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 31 года. Для того чтобы принять участие в номинации "Лучшее стихотворение", необходимо прислать произведение собственного сочинения объемом от 4 до 24 зарифмованных строк на электронный адрес организаторов. "В номинации "Лучшая фотография" принимаются работы, в которых раскрывается тема материнства, а фото могут быть как цветными, так и черно-белыми. Номинация "Лучший рисунок", пожалуй, самая творческая. Здесь автора не ограничивают практически ни в чем: ни в формате, ни в технике исполнения. С более подробными условиями проведения конкурса можно ознакомиться на наших интернет-ресурсах", - отметил первый секретарь областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

В Глубоком молодежь организовала интернет-челлендж "Завтрак для мамы". "Приготовить завтрак для мамы - это отличный способ показать свою заботу и задать прекрасное настроение на весь день. Даже таких простых блюд, как пышные блинчики, французские тосты или омлет, будет вполне достаточно, чтобы выразить свою признательность. Если вы с любовью все приготовите и подадите, этот день вашей маме точно запомнится", - добавили организаторы челленджа. Для участия в нем достаточно заснять на видео процесс приготовления (либо сделать фото завтрака) и разместить ролик у себя на странице в Instagram с хештегами #БРСМГлубокое #Завтракдлямамы. Присоединиться к челленджу могут все желающие.

Акции и мероприятия, посвященные Дню матери, продлятся в Витебской области до 18 октября.-0-