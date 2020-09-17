Здание аварийно-спасательной части реконструировали в Каменце

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце (Брестская область) реконструировали здание пожарной аварийно-спасательной части (ПАСЧ) районного отдела по чрезвычайным ситуациям, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник РОЧС Андрей Парафенюк.

Инфраструктурный проект реализован по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. "Строительство вышло на финишную прямую. Заканчиваются внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Ожидаем, что уже в сентябре здание пожарной аварийно-спасательной части будет введено в эксплуатацию, - рассказал Андрей Парафенюк. - Мебель и оборудование будут закупаться за счет международной технической помощи. Надеемся, что в октябре уже сможем переехать".

Старое здание пожарного депо в Каменце изменилось до неузнаваемости. На его месте появился современный многофункциональный комплекс. Там расположатся центр оперативного управления, гараж на три выезда автомобилей с постами техобслуживания и мойки, актовый и тренажерный залы, тренировочная башня, небольшая дымокамера, а также комнаты отдыха для спасателей.

"Мы получим хорошую базу для службы. Ведь дежурная смена не только тушит пожары и занимается спасением людей. В распорядке дня у личного состава и занятия по физической и профессиональной подготовке. Новые функциональные помещения намного улучшат быт и отдых спасателей, обслуживание оборудования и техники", - подчеркнул начальник РОЧС. Он добавил, что по проекту за счет областного бюджета закуплена автолестница для аварийно-спасательных работ в многоэтажных зданиях.

В обновленной ПАСЧ в том числе планируют проводить занятия с детьми по основам безопасности жизнедеятельности.-0-