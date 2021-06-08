Здание бокса моторельсового транспорта на станции Орша-Западная продано в 1,7 тыс. раз дороже

8 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Специализированное здание бокса моторельсового транспорта в Орше продано на аукционе комитета "Витебскоблимущество" почти за Br50 тыс., что в 1,7 тыс. раз превысило начальную цену, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Капитальное строение, возведенное в 1935 году, расположено на площадке станции Орша-Западная и не используется с января 2020 года. Интерес к недвижимости, выставленной на продажу за одну базовую величину (Br29), проявили 4 участника, а победитель определился на 54-м шаге аукциониста. Новым собственником объекта железнодорожной инфраструктуры стала местная частная компания. По словам ее представителя, бокс с двумя пристройками общей площадью почти 890 кв.м планируют использовать для развития бизнеса в транспортной сфере.

Также на аукционе за одну базовую величину продано здание льнозаводского детского сада Шумилинского района, расположенного в деревне Приозерная недалеко от райцентра. Представитель нового собственника пояснил, что недвижимость будет модернизирована под швейное производство текстильной галантереи. Уже до конца 2021 года на этом объекте планируется создать до 20 рабочих мест, добавил предприниматель. Одноэтажное здание с цокольным этажом общей площадью более 1,8 тыс. кв.м не зарегистрировано в Едином государственном регистре недвижимого имущества, поэтому владельцу предстоит дополнительно инвестировать средства на эти цели, а также возместить балансодержателю почти Br2,7 тыс. расходов на подготовку имущества к продаже.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано 43 объекта на общую сумму более Br1,5 млн. В текущем сезоне покупатели в основном проявляют интерес к недвижимости, продаваемой с 80%-ной скидкой или за базовую величину. Удельный вес таких объектов в общем количестве продаж превышает 90%.

Эта тенденция пока не распространяется на имущество в Оршанском районе. С начала года в райцентре и окрестностях продано 4 здания на общую сумму свыше Br1,1 млн, что составляет более 70% выручки от продаж всех объектов на торгах "Витебскоблимущества" в текущем году. Всего в Оршанском районе запланировано к реализации на аукционах в 2021 году 35 объектов, из которых 27 капитальных строений еще не выставлялись на торги.-0-