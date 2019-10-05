Здание бомбоубежища в Марьиной Горке выставят на торги 10 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Мингорисполкома 10 октября организует электронные торги по продаже государственного имущества без продажи права заключения договора аренды земельного участка, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

На торги выставляется капитальное строение - здание бомбоубежища по ул.Восточной, 8 в Марьиной Горке площадью 32,1 кв.м. Начальная цена - чуть более Br4,42 тыс. Торги будут проходить с 11.00 на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки". Зарегистрироваться и принять участие могут все желающие. Последний день приема заявлений - 7 октября.

Более подробная информация о проведении аукционов размещена на сайтах Минского городского исполнительного комитета, Государственного комитета по имуществу, единой информационной базы неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду. Также ее можно получить по телефонам в Минске: 8 (017) 200-16-08, 8 (017) 222-44-69, 8 (017) 200-20-89, 8 (017) 289-11-27.-0-