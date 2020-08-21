Здание бывшего экологического центра в Полоцке продано на аукционе с превышением цены в 570 раз

21 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшего детского экологического центра в Полоцке продано на аукционе за Br77 тыс., что в 570 раз превысило начальную цену лота, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество", который выступил организатором торгов.

Интерес к объекту, который продавался на аукционе за 1 базовую величину (1 БВ - Br27), проявили 6 потенциальных покупателей. Победитель определился на 60-м шаге аукциониста. Им стала частная проектно-строительная организация из Витебска. По словам представителя нового собственника, компания приобрела недвижимость для диверсификации бизнеса и планирует использовать строения с земельным участком для создания зоны отдыха и развлечений, в том числе ориентированных на детскую аудиторию. Окончательные решения по развитию площадки будут приниматься после изучения состояния объектов и потенциала прилегающих территорий.

В состав лота, который выставлялся на продажу в 6-й раз, включены здание бывшей станции экологического центра с хозяйственными постройками и теплицей общей площадью более 400 кв.м, сад из 64 деревьев и земельный участок почти 0,8 га со сроком аренды 20 лет.

Строения расположены в парковой зоне около Кургана Бессмертия на левом берегу Западной Двины напротив Софийского собора. Эта территория, ранее называвшаяся "Парк имени 50-летия Советской власти", остается фактически единственной крупной зеленой зоной в черте города, где многие горожане любят проводить свободное время с семьями. В летний сезон на этом месте проходят мероприятия фестиваля "Рубон" и другие знаковые события общественно-культурной жизни города.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" реализован 71 объект недвижимости на общую сумму около Br1,7 млн. В том числе 35 зданий и сооружений проданы на торгах за 1БВ, еще более 20 строений - с понижением начальной цены продажи на 80%. По сравнению с данными за 8 месяцев 2019 года, рост по количеству проданных объектов составил почти 27%, при этом выручка от реализации неиспользуемой недвижимости увеличилась более чем на 9%.-0-