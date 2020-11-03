Здание бывшего клуба металлистов продали в Витебске

3 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Бывшее здание клуба металлистов по улице Энгельса, 2 на берегу Западной Двины в Витебске сегодня продали на аукционе, передает корреспондент БЕЛТА.

Первоначальная цена составила Br108. На недвижимость в историческом центре города претендовали три покупателя. В итоге на 52-м шагу здание продали за Br131 505. Бывший клуб металлистов общей площадью 2458,8 кв.м имеет статус историко-культурной ценности. В нем два этажа с тремя пристройками, мезонином и двумя подвалами. Новому владельцу предстоит сохранить внешний облик конструктивистского здания 1932 года постройки.

По словам учредителя строительной фирмы Александра Драбо, он вместе с компаньоном намерен открыть в бывшем клубе металлистов культурно-развлекательный центр. Это будет инвестиционный проект для бизнесменов. "Работы предстоит проделать очень много, здание в плохом состоянии и требует капитального ремонта. Думаю, чтобы привести бывший клуб металлистов в порядок нужно будет минимум три года", - отметил Александр Драбо.

Предприниматель добавил, что планирует в реконструированном здании создать комнату об истории конструктивистской постройки и тех событиях, которые здесь происходили в разные годы.-0-