Здание бывшего монастыря кармелитов в Глубоком не удалось продать на первом аукционе

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Объявленный на 1 августа аукцион по продаже здания бывшего монастыря кармелитов в Глубоком (Витебская область) будет признан несостоявшимся по причине отсутствия участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество", который выступает организатором торгов.

Недвижимость выставлялась на торги впервые, претенденты должны были зарегистрироваться для участия в аукционе в срок до 16.00 31 июля. Решение о необходимости повторного аукциона будет принимать Глубокский райисполком, пояснили в комитете.

Объект является историко-культурной ценностью, в документах на продажу годом постройки указан 1735-й. Здание длительное время не эксплуатировалось. В 2014 году по решению суда оно признано бесхозным и передано в коммунальную собственность. С учетом физического состояния недвижимости объект был выставлен на торги с установлением начальной цены продажи 1 БВ (Br25,5). В состав лота были включены двухэтажное кирпичное здание с подвалом общей площадью 1280,4 кв.м, а также земельный участок размером более 0,1 га, передаваемый в аренду на 40 лет.

На торги в августе и начале сентября комитет "Витебскоблимущество" выставил около 80 объектов. В частности, 8 августа организована массовая распродажа неиспользуемой недвижимости в Браславском районе. Потенциальным покупателям предлагается приобрести здания двух библиотек, пяти детских садов и школ, а также бывшие объекты производственного назначения - всего 17 зданий и сооружений общей площадью свыше 8,2 тыс. кв.м.

С начала года на результативных аукционах, организованных комитетом государственного имущества Витебского облисполкома, продано 49 зданий и сооружений на общую сумму почти Br990 тыс.

За первое полугодие в Витебской области от использования и реализации коммунального имущества в бюджет поступило около Br13,4 млн, в том числе почти Br1,5 млн от реализации имущества, Br2,1 млн от сдачи в аренду, Br4,5 млн доходов от перечисления части прибыли унитарных предприятий, более Br5,3 млн составили дивиденды на акции.-0-