Здание бывшего монастыря кармелитов в Глубоком выставлено на аукцион

7 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшего монастыря кармелитов в Глубоком впервые выставлено на аукцион, который назначен комитетом "Витебскоблимущество" на 1 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете государственного имущества Витебского облисполкома.
Объект является историко-культурной ценностью, в документах на продажу годом постройки указан 1735-й. Здание длительное время не эксплуатировалось. В 2014 году по решению суда оно признано безхозным и передано в коммунальную собственность, пояснили в отделе экономики Глубокского райисполкома. С учетом физического состояния недвижимости принято решение выставить объект на торги с установлением начальной цены продажи 1 БВ (Br25,5).
В состав лота включены двухэтажное кирпичное здание с подвалом общей площадью 1280,4 кв.м а также земельный участок размером более 0,1 га, передаваемый в аренду на 40 лет. По условиям аукциона его победитель или единственный участник может использовать землю для обслуживания административно-хозяйственного капитального строения или культового здания.
По данным "Витебскоблимущества", с начала года на аукционах, организованных комитетом, реализованы 34 объекта государственной собственности на общую сумму свыше Br710 тыс. На июнь-июль объявлены торги по продаже более 80 зданий и сооружений.-0-
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