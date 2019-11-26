Здание бывшего военкомата в Шарковщине продали на аукционе индивидуальному предпринимателю

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшего военкомата в Шарковщине продали индивидуальному предпринимателю на аукционе комитета "Витебскоблимущество", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Это здание 1958 года постройки, с гаражом, сараем, уборной, забором, колодцем и отопительным котлом. Общая площадь - 359 кв.м. В этом году здание бывшего военкомата было выставлено на аукцион в четвертый раз. Его продали со снижением оценочной стоимости на 80% за Br17,3 тыс.

"Витебскоблимущество" также продало здание школы в агрогородке Лариновка (Оршанский район) с пристройкой и отопительным котлом. Оно построено в 1951 году, общая площадь - 90 кв.м. В этот раз здание выставлялось на аукцион со снижением оценочной стоимости на 50% и было продано за Br8,3 тыс. единственному покупателю - физическому лицу из Орши.-0-