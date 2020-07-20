Здание бывшей школы продано на аукционе в Пуховичском районе

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Минскоблимущество" провел аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Пуховичского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.ю

"Двухэтажное здание школы общей площадью 1731,5 кв.м в д.Узляны Пуховичского района приобрел единственный участник аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%. Новый собственник на бывшем объекте социальной сферы намерен разместить производство экологически безопасной краски для рисования и пластилина для детского творчества", - рассказали в пресс-службе.

Еще один аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Пуховичского района, назначен на 12 августа. На торги выставлено здание сельского Дома культуры в д.Орешковичи, библиотеки-клуба в аг.Сергеевичи и здание школы в д. Красный Октябрь. "Недвижимость выставляется с установлением начальной цены продажи, которая равна одной базовой величине за каждый объект", - добавили в пресс-службе.

Более подробную информацию о предстоящих торгах можно узнать по телефонам: 8 (017) 516 80 54, 500 47 11.