Здание бывшей школы в Витебске, где учился Марк Шагал, выставят на продажу в 2021 году

25 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшей начальной еврейской религиозной школы (хедер) в Витебске, которую посещал Марк Шагал, планируется выставить на продажу в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

Двухэтажное строение общей площадью почти 500 кв.м расположено по ул.Калинина и является историко-культурной ценностью конца XIX века. Объект включен в сформированный на 2021 год перечень коммунальной недвижимости, подлежащей продаже на аукционах "Витебскоблимущества". Конкретная дата торгов будет определена после передачи в комитет полного пакета документов на лот, включая недвижимость и земельный участок, и проверки на соответствие законодательству.

Всего в перечне значатся 365 объектов общей площадью около 380 тыс. кв.м, что составляет свыше 68% неиспользуемой площади зданий и сооружений коммунальной формы собственности (по данным на 1 января 2021 года). Из общего количества имущества 130 строений перешли в разряд неиспользуемых в 2020 году и готовятся к продаже впервые. Помимо бывшей религиозной школы в Витебске в число новичков входят комплекс из 12 сооружений бывшего областного детского противотуберкулезного центра в Браславе, учебный корпус, столовая и гаражи Новополоцкого государственного политехнического колледжа, гостиница "Орша" общей площадью почти 5 тыс. кв.м, кафе "Мечта" в Полоцком районе, производственные и торговые объекты в сельских районах.

Потенциальным инвесторам будут предлагаться для вовлечения в хозяйственный оборот активы различного функционального назначения. Примерно треть из них составляют объекты бывшей социальной инфраструктуры (библиотеки, клубы, бани и т.п.) преимущественно в сельской местности. В их числе 60 капитальных строений бывших школ, многие из которых были совмещены с детскими садами, а также более 20 детских дошкольных учреждений. Больше всего таких некогда объектов образования готовят к продаже в Поставском (8 школ и 4 детсада), Шумилинском (соответственно 7 и 2) и Браславском (7 и 1) районах.

Из сельских регионов наибольшее количество объектов для продажи (50) планируется выставить в Поставском районе. Здесь намерены предложить потенциальным покупателям имущество бывшего военного городка в деревне Тешелово, производственную базу Поставского предприятия мелиоративных систем, в том числе в горпоселке Лынтупы, бывшего стеклозавода в деревне Гута, ряд сельскохозяйственных объектов.

В Витебске для продажи готовятся 56 зданий и сооружений, включая комплексы имущества, общей площадью более 57 тыс. кв.м. Комитет "Витебскоблимущество" впервые организует 10 марта продажу производственной базы бывшего винзавода в Витебске. Для производственной деятельности можно будет использовать комплексы капитальных строений ликвидированных предприятий "Витебскбурвод", специализированного ремонтно-строительного управления "УП ВЖКХ", мебельной фабрики "Заря" и другие объекты. Часть неиспользуемых помещений и строений расположена в исторической застройке и центре Витебска. Также будут предприняты попытки вовлечь в оборот комплекс имущества бывшего оздоровительного лагеря "Восток".

По данным на 1 января 2021 года, общая площадь объектов, находящихся в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, составила почти 10 млн кв.м, в том числе сдается в аренду около 320 тыс. кв.м (3,2%), передано в безвозмездное пользование 924 тыс. кв.м (9,2%). Удельный вес неиспользуемой недвижимости сложился на уровне 5,6% (почти 560 тыс. кв.м).-0-