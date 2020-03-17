Здание часовни XIX века в Витебске продано на аукционе за Br57 тыс.

17 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшей часовни в Витебске продано сегодня на аукционе за Br57 тыс., что более чем в 2,1 тыс. раз превысило начальную цену. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество", который выступил организатором торгов.

Объект привлек рекордное для аукционов "Витебскоблимущества" за последние 20 лет количество участников: интерес к нему проявили 14 потенциальных покупателей. Победителя удалось выявить на 68 шаге аукциониста. Новым собственником стала частная компания из областного центра, которая специализируется на инженерном сопровождении строительной деятельности. По словам ее представителя, здание планируется реконструировать под офисное помещение, при этом владелец намерен полностью сохранить архитектурную форму и цветовую гамму.

По данным комитета, часовню построил в 1859 году витебский землевладелец Степан Дунин-Слепцов. В 1939 году здание реконструировали и надстроили второй этаж. До недавнего времени объект находился на балансе Витебского государственного университета им.П.Машерова.

В лот включено двухэтажное строение площадью 135 кв.м с подвалом, пристройкой и ограждением, а также земельный участок 0,1026 га, передаваемый в аренду на 25 лет. Здание выставлялось на торги пятый раз с начальной ценой продажи 1 БВ (Br27).

По результатам аукциона сегодня также проданы артезианская скважина в Лиозненском районе на границе с Россией, около автомобильной дороги Р21 (ее новым собственником стала частная компания из Лиозно), и бывшее пожарное депо в агрогородке Матюши Полоцкого района, которое приобрела предприниматель из Новополоцка. Оба объекта выставлялись за одну базовую величину.

По данным "Витебскоблимущества", с начала года на торгах комитета продано 15 объектов на общую сумму более Br192 тыс. Наибольшей популярностью среди потенциальных покупателей пользуются объекты, выставляемые на торги за 1 БВ (продано восемь сооружений), а также с понижением начальной цены на 80% (шесть строений).-0-