26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание Дома печати в Минске продали за Br6,22 млн, сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.
"Начальная цена предмета аукциона с понижением на 50% составила Br3 527 964,16. В ходе торгов цена повысилась в 1,8 раза и составила Br6,22 млн", - сообщили в Госкомимуществе.
Здание по пр. Независимости, 79 было продано с третьей попытки. Этот объект является памятником архитектуры эпохи конструктивизма и имеет статус историко-культурной ценности.
Общая площадь четырехэтажного здания - 3558,6 кв.м, площадь земельного участка - 0,1711 га. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое.
В аукционе принимали участие четыре юридических лица и один индивидуальный предприниматель.
Одновременно с административным зданием было продано и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания.-0-