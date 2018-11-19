Здание "Керамина" по ул.Осиповичской в столице продадут ООО "Молодежный центр"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание ОАО "Керамин", расположенное по ул.Осиповичской в Минске, будет продано обществу с ограниченной ответственностью "Молодежный центр". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №833 от 16 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Согласно документу, Совет Министров согласился с предложением Министерства архитектуры и строительства об отчуждении находящегося в собственности предприятия капитального строения, расположенного по ул.Осиповичской в Минске, путем продажи в установленном порядке ООО "Молодежный центр".
Этим же документом поддержаны предложения Минсвязи и информатизации и концерна "Беллесбумпром" по продаже через аукцион капитальных строений ОАО "Белремстройсвязь" и ОАО "Ивацевичдрев", расположенных по ул.Красногвардейской и по ул.Краснознаменной в Бресте.
Документ принят в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 года "О некоторых вопросах владельческого надзора".
Министерству архитектуры и строительства, Министерству связи и информатизации, концерну "Беллесбумпром" поручено принять меры по реализации данного постановления.-0-
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