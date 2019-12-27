Здание крытого гаража в Минске ушло с аукциона более чем за Br1,4 млн

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание крытого гаража было продано 24 декабря единственному участнику торгов более чем за Br1,4 млн, сообщили БЕЛТА в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

На торги был выставлен крытый гараж, рассчитанный на 350 автомобилей. Здание расположено по адресу: переулок Ольшевского, 7/9. Общая площадь - около 13,6 тыс. кв.м.

Начальная цена имущества была снижена на 80% и составила более Br1,3 млн. Заявление на участие в аукционе подала только одна организация, поэтому недвижимость была продана этому покупателю по начальной цене, увеличенной на 5%. Он заплатит более Br1,4 млн. Новый хозяин обязан сохранить в течение года функциональное назначение объекта как специализированного здания для автомобильного транспорта.

В декабре комитет проведет еще два аукциона. Сегодня выставят на торги изолированное подсобное помещение площадью 15,3 кв.м на 5-м этаже жилого дома по улице Голодеда, 9-1Н. Начальная цена лота превышает Br1,9 тыс. А заключительный в этом году аукцион состоится 30 декабря. На торги выставлен памятник архитектуры эпохи конструктивизма, расположенный по адресу: проспект Независимости, 79, и право заключения договора аренды земли. Четырехэтажное здание общей площадью 3558,6 кв.м можно преобразовать в административно-деловой объект. Реализуется лот по рыночной стоимости, начальная цена снижена на 20% и составляет почти Br5,6 млн.-0-