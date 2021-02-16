Здание неиспользуемой школы в Свислочи перепрофилируют под спортивно-образовательный центр

16 февраля, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. Здание неиспользуемой школы в центре Свислочи перепрофилируют под спортивно-образовательный центр. Об этом сегодня во время рабочей поездки в район заместителя премьер-министра Игоря Петришенко рассказал председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Игорь Петришенко ознакомился со сферой образования района, посетил гимназию №1 и среднюю школу №2, спортивную школу и школу искусств. Также вице-премьеру представили предложение районных властей перепрофилировать неиспользуемое здание бывшей средней школы №3. Школу, в которой занимались около 200 учеников, закрыли несколько лет назад. Школьники и педагоги перешли в расположенную неподалеку СШ №2 целыми классами без ущерба для образовательного и воспитательного процесса. Учеба и там организована в одну смену.

Александр Версоцкий

Экономический эффект составил около Br95 тыс. в год. Предлагались различные варианты использования здания в центре города, но принято решение создать физкультурно-образовательный центр. "Я сам люблю спорт. Вижу, сколько людей занимаются им летом на площадках. А зимой вечером порой и пойти особо некуда. Это один из аспектов принятия такого решения. Нет сомнений, что объект будет востребован", - отметил Александр Версоцкий.

В здании после ремонта разместятся тренажерный и игровые залы, залы для занятий борьбой, бильярдные и теннисные столы, помещения для активного отдыха, в том числе и фитнеса. Один из этажей займет центр детского творчества.

Финансироваться работы будут из районного бюджета. Заручились поддержкой областных властей, Министерства спорта и туризма.

Ввести объект планируют к новому учебному году. Также в планах - обустроить на базе бывшего интерната школы арендные квартиры для молодых специалистов.-0-

Фото Леонида Щеглова