Здание пожарной части в Несвиже и пять объектов в Минском районе выставят 17 сентября на торги

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Минскоблимущество" 17 сентября выставляет на аукционные торги шесть объектов недвижимости, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

В их числе - здание пожарной аварийно-спасательной части №1 в Несвиже (земельный участок 0,0724 га). Еще пять объектов недвижимости будет выставлено на аукцион в Минском районе: здание сельского дома культуры с пристройкой, навесом и крыльцами в агрогородке Семково Папернянского сельсовета, здание клуба с пристройкой в деревне Черемуха Горанского сельсовета, автовесовая в деревне Василевщина Самохваловичского сельсовета, а также здания склада и гаражей по ул.Парковая в агрогородке Самохваловичи.

Все объекты, за исключением клуба с пристройкой, выставляются с понижением начальной цены продажи на 20%. Земельные участки, необходимые для обслуживания отчуждаемого имущества, предоставляются в аренду без продажи права заключения договора аренды.

Подробную информацию о выставленных на продажу объектах недвижимости можно узнать на сайте комитета "Минскоблимущество" или по телефонам: (017) 228-60-13; 500-47-11. Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются до 12.00 13 сентября.-0-