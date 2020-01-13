Здание средней школы открыли после капитального ремонта в Щучине

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине после капитального ремонта и модернизации открыли здание средней школы №2. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Во время открытия школы

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк

Школа 1970 года постройки. Сейчас в ней обучаются свыше 600 учеников. Ранее капитальный ремонт здания не проводился.

С ключом директор школы №2 Щучина Владимир Жданко

"Утеплены фасады здания, заменены окна, инженерные сети, проведен ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования. Обновлены учебные классы, спортивный и актовый залы", - рассказали в главном управлении образования. Работы велись по проекту "Модернизация системы образования Республики Беларусь", финансируемому Международным банком развития и реконструкции. На капремонт и модернизацию школы было направлено около Br3 млн.

Виктор Пранюк и Владимир Жданко

В течение этого года в школе планируется также обновить оборудование четырех учебных классов - физики, химии, биологии и информатики.

Учитель русского языка и литературы Татьяна Сорока

В 2019 году в Гродненской области по проекту, финансируемому МБРР, капитальные ремонты велись в пяти школах в Щучинском, Вороновском, Волковысском, Кореличском и Ивьевском районах. За счет займа банка в текущем году капитально будут отремонтированы 10 учреждений образования региона. До 2025 года, как планируется, в Гродненской области капитально отремонтируют 50 школ.-0-

В обновленной школьной столовой

Фото Леонида Щеглова