Здание суда открыли в Березе после реконструкции

17 июля, Береза /Корр. БЕЛТА/. В Березе сегодня торжественно открыли после реконструкции здание районного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание, которое размещается в центре города, было построено в 1980 году и требовало обновления. Его включили в план капитального ремонта с элементами модернизации. На выполнение всех работ специалистам объединения "Брестоблсельстрой" и субподрядным организациям понадобилось немногим более полугода. По сути, от старого здания остались только стены - его техническая начинка и внешний вид кардинально изменились.

"Площадь застройки выросла более чем на 100 кв.м (до 727 кв.м), увеличено количество залов для судебных заседаний: теперь их два для рассмотрения уголовных дел и один зал для гражданских дел. Установлена система аудиовидеофиксации и протоколирования. Приведены в соответствие служебные и подсобные помещения. Обновлены фасады, кровля, оборудован лифт и безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, выполнено благоустройство территории", - рассказала председатель суда Березовского района Наталья Вакульчик.

С новосельем коллег приехал поздравить первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович. "Будем рады, если новый Дом правосудия придется вам по душе, если с первых минут работы в нем вы будете осуществлять свой профессиональный долг в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет сегодня к нам белорусское общество, государство и его глава", - сказал он.

Валерий Калинкович поблагодарил строителей, проектировщиков, инженеров за высокое качество выполненных работ, вручил ценные подарки особо отличившимся на объекте работникам. Коллектив суда в качестве подарка на новоселье получил новый автомобиль Geely.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил, что за последние шесть лет в области было построено и модернизировано пять зданий суда - в Бресте, Пружанах, Пинске, Барановичах и Березе. "В модернизацию здания районного суда в Березе вложено более Br3,5 млн бюджетных денег. Это здание важно не только для судей. Его посещает большое количество людей. Когда оно современное, отвечает всем требованиям, конечно, люди себя здесь по-другому чувствуют, а процесс проводить проще, легче и удобнее", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

В коллективе суда Березовского района работают 23 сотрудника, в том числе пять судей. За первое полугодие здесь рассмотрено 107 уголовных, 434 гражданских, 538 административных дел. Первые судебные заседания в обновленном здании пройдут уже 20 июля.-0-

Фото Вадима Якубёнка