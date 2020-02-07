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07 февраля 2020, 13:04

Здание суда открыли в Калинковичах после реконструкции

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Здание суда Калинковичского района открыли сегодня после реконструкции, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии председатель Верховного суда Валентин Сукало подчеркнул, что после реконструкции помещение полностью соответствует всем международным стандартам. Это четвертое здание суда, к масштабным работам над которым приступили в 2019 году. На его реконструкцию потребовалось семь месяцев - меньше изначально планируемых сроков. Работы велись за счет собственных средств Верховного суда. После модернизации площадь здания увеличилась на 600 кв.м благодаря пристройке двух помещений. Оборудованы три зала судебных заседаний для рассмотрения гражданских, административных и уголовных дел - ранее было два. Это первое здание суда в области, в залах судебного заседания которого установлены системы аудио- и видеофиксации и протоколирования процессов. Также здесь внедрены современные технологии, позволяющие районному суду получать доступ к ведомственной системе. Оборудована и безбарьерная среда.

Председатель Верховного суда считает важным, чтобы районный суд стал также центром правовой культуры района, куда люди будут приходить за помощью, консультациями.

"В целом же в прошлом году мы ввели не только Дворцы правосудия - в Минске, Бресте, но и суды в районных центрах. В таких зданиях тоже нужны совершенно новые условия. Они полностью сегодня технологичны, оборудованы совершенной компьютерной базой, системами, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать происходящее. Когда мы полностью завершим программу по реконструкции зданий судов, это фактически будет новый уровень правосудия", - сказал Валентин Сукало. Он добавил, что в минувшем году также капитально отремонтировали 18 зданий судов, в каждом их них внедрены современные технологии. В 2020-м планируется капремонт с модернизацией шести судов, а также строительство в Березе, Жабинке и Минске (здания судов Советского и Первомайского районов). В целом же программу по электронному судопроизводству, цифровизации правосудия намерены реализовать в течение пяти лет.

По словам председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, совершенствование судебной системы невозможно без улучшения материально-технической базы, создания определенных удобств и комфорта. "И комфорт не только для тех, кто работает в суде, но и для жителей, которые будут туда приходить для принятия особо важных в их жизни решений", - сказал он.

За последние годы в Гомельской области после капремонта открыты здания суда в Петрикове, Житковичах, Мозыре. По мнению губернатора, это свидетельство того, какое значение республиканские и местные органы власти уделяют защите прав и интересов граждан.

На открытии здания суда района прозвучали и слова благодарности строителям, для гостей провели экскурсию. Было отмечено, что в суде района работают пять судей. В среднем в год они рассматривают 1,6-1,7 тыс. административных дел, свыше 400 уголовных и около 1 тыс. гражданских.-0-

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