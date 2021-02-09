Здание в центре Барановичей продали на электронных торгах вдвое дороже начальной цены

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Административное здание в центре Барановичей продали сегодня на электронных торгах вдвое дороже начальной цены, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета "Брестоблимущество" Дмитрий Булыга.

Одноэтажное кирпичное здание 1947 года постройки по ул.Советской, 59а, впервые было выставлено на торги. Площадь сооружения 149 кв.м. Вместе с ним новый собственник получал право заключения договора аренды земельного участка на 99 лет. На лот претендовали четыре покупателя. В итоге цена объекта выросла в два раза - с Br42,5 тыс. до Br104 тыс. Здание приобрела местная частная фирма.

Сегодняшние торги на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи оказались результативными. Всего "Брестоблимущество" выставило пять лотов, из которых проданы два. Кроме административного здания в Барановичах, новый собственник появился у растворо-бетонного узла в Ганцевичах. Продавцом недвижимого имущества выступало местное ПМС. Объект также впервые участвовал в торгах. Единственный участник приобрел его за Br9,8 тыс. (начальная цена, умноженная на 5%).

Оставшиеся невостребованными три объекта также выставлялись на торги впервые. Это Дом ремесел в Пружанах, сельский клуб в Ивановском районе и павильон Брестского ЖКХ у городского поселка Домачево. В следующий раз они будут предлагаться уже со снижением цены.

Очередные торги, которые также пройдут на электронной площадке БУТБ, "Брестоблимущество" организует 12 февраля. На продажу с понижением цены на 50% и 80% выставлено три объекта. Так, здание комплексного приемного пункта в деревне Ольпень Столинского района можно приобрести за Br11,6 тыс., гараж Каменецкого ЖКХ возле деревни Речица - за Br16,6 тыс. За комплекс зданий и сооружений яслей-сада в деревне Большие Круговичи Ганцевичского района придется заплатить Br100,8 тыс.-0-