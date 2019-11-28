Здания бывшего завода ЖБИ в Орше продали на аукционе

28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комплекс зданий бывшего завода ЖБИ по ул. Ленина в Орше продали сегодня на аукционе в комитете "Витебскоблимущество" за Br201 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

В торгах приняли участие три потенциальных инвестора. Начальная цена лота составила Br306. Во время торгов она увеличилась более чем в 650 раз. Покупателем стало общество с ограниченной ответственностью из Орши.

Срок аренды приобретенных земельных участков составляет 62 года. Покупатель обязуется вести предпринимательскую деятельность с использованием недвижимого имущества не менее одного года, начиная не позднее 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи.

Комплекс зданий завода ЖБИ начал продаваться с марта этого года. Оценочная стоимость составляла более Br2 млн, но покупателей на такую цену не нашлось. Затем он выставлялся с поэтапным снижением цены.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано объектов республиканской и коммунальной собственности на сумму свыше Br2,8 млн.

В декабре на торги комитета государственного имущества Витебского облисполкома выставлено более 100 лотов, в том числе впервые будут продаваться бывший оздоровительный лагерь "Березка" в Витебском районе, здание автоматической телефонной станции в Витебске и другие объекты социального и производственного назначения.-0-