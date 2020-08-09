Здания "Горизонта" и МЗОР выставят на аукцион

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здания ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" и ОАО "МЗОР" в Минске выставят на аукцион. Это предусмотрено постановлением Совета Министров "О распоряжении имуществом" от 7 августа 2020 года №465, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Горизонт" выставит на аукцион четыре здания по ул.Бабушкина, 60, а также помещение в переулке Софьи Ковалевской, 52-1. Если они не уйдут с аукциона по рыночной стоимости с НДС, то предусмотрено понижение цены на 10%, 20% и 30%.

Через аукцион планируется реализовать также здания МЗОР на ул Октябрьской. Срок отчуждения - до 24 мая 2021 года. Рыночная стоимость самого дорогого из зданий - более Br8,9 млн, самого дешевого - Br319 тыс. Здания будут выставляться на аукцион по рыночной стоимости с учетом НДС. Если аукционы признают несостоявшимися, то цену снизят на 30%, а затем на 50%.-0-