Здания "Камволя" по ул.Маяковского в Минске выставят на аукцион

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять капитальных строений ОАО "Камволь" по улице Маяковского в Минске будут выставлены на аукцион. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №825 от 14 ноября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Согласно документу, Совет Министров согласился с предложением концерна "Беллегпром" по определению позиции представителей государства в органах управления ОАО "Камволь" об отчуждении до 28 апреля 2019 года находящегося в его собственности имущества.
Концерну "Беллегпром" поручено принять меры по реализации данного постановления.
Документ принят в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 года "О некоторых вопросах владельческого надзора".-0-
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