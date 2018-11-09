Здания ОАО "МЗОР" на ул.Октябрьской в Минске будут проданы на аукционе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитальные строения ОАО "МЗОР" на ул. Октябрьской в Минске будут проданы на аукционе. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 ноября 2018 года №798, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, правительство согласилось с предложением Министерства промышленности об отчуждении до 26 июня 2019 года имущества, находящегося в собственности ОАО "МЗОР".

На продажу будут выставлены 10 капитальных строений и изолированное помещение, расположенные в Минске на улице Октябрьская, 16. Победители аукционов должны будут реализовать инвестиционные проекты, предусмотренные градостроительным проектом детального планирования территории в границах улиц Ульяновская - Ленина - ж/д "Минск-Москва" - граница ландшафтно-рекреационной зоны 25ЛР-2. Предусмотрена возможность поэтапного понижения цены объектов при нерезультативности аукционов.

Министерству промышленности поручено принять меры по реализации этого постановления. Документ принят в соответствии с указом №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".

ОАО "МЗОР" выпускает тяжелые многофункциональные металлорежущие станки и обрабатывающие центры с числовым программным управлением различного уровня автоматизации для обработки крупногабаритных деталей.-0-