"Здесь нет места наркомании": конкурс социальных видеороликов проходит в Могилеве

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской конкурс социальных видеороликов "Здесь нет места наркомании", посвященный здоровому образу жизни, запустили в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

Участниками конкурса могут стать все желающие вне зависимости от возраста и рода занятий, как коллективно, так и индивидуально. "Для участия нужно снять или сделать ролик длительностью от 30 секунд до 1,5 минуты. Мы не ограничиваем авторов в жанре и форме работы. Главные критерии, по которым жюри будет определять победителя, это социальная значимость, оригинальность подачи материала и глубина раскрытия главной темы. Также будут обращать внимание на качество и сложность технического исполнения, законченность и логичность композиционного и сценарного решения", - подчеркнула Ирина Столярова.

Подать конкурсные работы можно до 10 декабря. Победителей определят до 20 декабря в формате открытого голосования. Они получат дипломы и ценные подарки.

Организаторами конкурса выступает отдел идеологической работы и по делам молодежи горисполкома и комиссия по делам несовершеннолетних при поддержке общественных объединений.-0-