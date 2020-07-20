Здесь знают цену земли

Говоря о Столинском районе, можно не раз применить определение "самый". Он самый крупный по территории – площадь 334 тыс. гектаров и густонаселенный 72,7 тыс. человек. И самый многодетный район страны – здесь насчитывается 2,5 тыс. многодетных семей, живет каждая 13-я белоруска, награжденная орденом Матери. О самобытном уголке Полесья и его трудолюбивых людях мы говорим с председателем Столинского райисполкома, членом Совета Республики Григорием Протосовицким.

Григорий Протосовицкий

– Григорий Васильевич, Столенщина у многих ассоциируется с белорусской глубинкой – с бескрайними лесами и болотами, весенними паводками. Вы как-то сравнили его с одним большим огородом – поясните вашу метафору.

– Как и большинство районов области и республики, Столинский район является аграрным и специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. За год мы производим 124 тыс. тонн молока, 18 тыс. тонн мяса и примерно 200 тыс. тонн овощей. Каждый шестой овощ, который реализуется за пределами республики, выращен руками жителей Столинщины. Также, как и 60% плодов и ягод, которые произведены в прошлом году в Брестской области.

В районе очень высокий процент самозанятости – люди сами выращивают и сами продают свою продукцию. Например, на рынке в агрогородке Ольшаны у населения за сутки закупают до 1 тыс. тонн огурцов. Интересный факт: при одном из самых низких в области уровней официальной заработной платы в Столинском районе один из самых высоких уровней розничного товарооборота на душу населения.

Как председатель райисполкома, член Совета Республики я практически каждую неделю провожу встречи с людьми, приемы граждан, прямые телефонные линии. Что характерно для Столинского района? Наши люди никогда не просят денег, а говорят: "Дайте земли. Все остальное мы сами заработаем". Люди очень трудолюбивые – в этом, наверное, и заключается особенность Столинского района.

– Земля всегда была в дефиците на Полесье. Об этом блестяще написал в своем романе "Люди на болоте" Иван Мележ. Как сейчас местные власти решают эту проблему, учитывая, что в районе активно развивается фермерство и основная масса трудоспособного населения по-прежнему занята в сельхозпроизводстве?

– Последние три-четыре года Столинский район выполняет ключевые показатели эффективности работы: туда входят экспорт товаров и услуг, инвестиции, создание рабочих мест. Так вот на 70% выполнение этих показателей обеспечивает частный бизнес. В районе 51 фермерское хозяйство (в том числе 28 – в Ольшанах), которым предоставлено 2,5 тыс. гектаров. Мы поддерживаем развитие фермерства, но подходим к этому вопросу взвешенно, с учетом особенностей каждой территории. Например, в Ольшанском, Ремельском, Велемичском, Хоромском сельсоветах земельные участки для расширения фермерских хозяйств не предоставляются в связи с повышенным спросом и отсутствием фонда перераспределения. Дальнейшую перспективу развития фермерства мы связываем с неэффективно используемыми землями. Для этих целей подобрано 585 гектаров, которые требуют проведения культуртехнических и мелиоративных работ. В текущем году четырем фермерам уже предоставлено 45 гектаров таких земель.

– Агропромышленная отрасль является системообразующей в экономике района. Местные предприятия в основном заточены на переработку сырья и сельхозпродукции, выращенных здесь. Как они справляются с такими объемами?

– Переработкой плодоовощной продукции у нас занимаются Горынский агрокомбинат и частное предприятие "Полесские пряности". Но большая ее часть реализуется по всей стране и за ее пределами. Для повышения конкурентоспособности сельхозпродукции, обеспечения ее предпродажной подготовки (сортировка, упаковка) возле Давид-Городка подобран и сформирован земельный участок площадью 14 гектаров под строительство логистического центра. Уже изготовлен градостроительный паспорт, ведется поиск инвестора.

Уникальное предприятие – Горынский комбинат строительных материалов. Четверть годового объема кирпича, который там производят, реализуется на территории Столинского района. Из него мы строим жилье, производственные объекты, офисные здания. Наша глина пригодна для производства клинкерного кирпича, который сегодня очень востребован. Тоже ищем инвестора под этот проект: нужно порядка 5 тыс. евро на модернизацию обжиговой печи.

Хорошие перспективы у торфопредприятия "Глинка", где выпускают питательные грунты на основе торфа. Более 80% продукции отгружается на экспорт.

– В последние годы руководство района активно продвигало идею инвестпроекта, связанного с месторождением кварцевых песков Городное. Есть ли у него перспективы?

– Это очень перспективный проект. Вовлечение в хозяйственный оборот месторождения и строительство на его базе предприятия по добыче и переработке песка позволит значительно повысить экономический и социальный потенциал района. Минстройархитектуры дало добро на разработку месторождения. Мы принимаем все возможные меры по поиску потенциального инвестора.

– Столинский район был среди территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Эта проблема сохраняет свою актуальность? Что делается для минимизации последствий катастрофы?

– Из 99 населенных пунктов района 47 находится в зоне радиоактивного загрязнения, в том числе 42 – с периодическим радиационным контролем, 5 – с правом на отселение. Раньше деньги, которые выделялись району по государственной программе на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, мы в основном направляли в социальную сферу, на инфраструктуру – газификацию населенных пунктов, строительство станций обезжелезивания, водопроводов, дорог. Сейчас считаем целесообразным вкладывать средства в создание новых производств. А то получается: построили школу, детский сад, амбулаторию, провели воду и газ – все условия создали, а рабочих мест нет. Так, в Ольманах по нашему предложению на "чернобыльские" деньги построили новую молочно-товарную ферму – и деревня ожила.

Но в целом хочу отметить, что принятые на уровне государства меры по преодолению последствий аварии весьма эффективны. Приведу такой пример: во время призывных кампаний для службы в элитных подразделениях (десантники, пограничники), где требуется первая категория состояния здоровья, больше всего набирают ребят из "чернобыльских" зон – Городной, Ольман, Речицы, Белоуши. Почему? Потому что в здешних школах двух-, трехразовое чистое питание, дважды в год детей вывозят на оздоровление. То есть благодаря государственной политике мы сберегли здоровье наших детей – это, наверное, главное.

Столинский район выполняет ключевые показатели эффективности работы: туда входят экспорт товаров и услуг, инвестиции, создание рабочих мест. На 70% выполнение этих показателей обеспечивает частный бизнес.

Светлана ВЕЧОРКО