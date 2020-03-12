Здравоохранение и жилищные вопросы - Андрейченко провел прием граждан в Докшицах

12 марта, Докшицы /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жилищные вопросы и вопросы здравоохранения стали сегодня главными темами во время проведения личного приема граждан председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко в Докшицах, передает корреспондент БЕЛТА.

Вера Медведева

На приеме Михаил Немкалович

Во время приема граждан

Всего на прием к председателю Палаты представителей записались восемь заявителей. Жительница Докшиц не согласна с решением о снятии инвалидности по зрению с ее несовершеннолетней дочери. Ранее у девочки стоял диагноз "сложный миопический астигматизм". Улучшений, по словам заявительницы, не наблюдается. Повторное освидетельствование в Витебской специализированной глазной МРЭК было проведено с нарушениями. Для разрешения сложившейся ситуации Владимир Андрейченко дал поручение начальнику главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрию Деркачу вернуться к этому вопросу. Ситуация взята на контроль с обеих сторон.

На приеме Татьяна Шишко

На приеме Снежана Малюженец

Обращение жительницы агрогородка Крулевщина связано с заменой аварийных балконов в четырехэтажном 48-квартирном доме. Цена вопроса - Br150 тыс. По словам представителей райисполкома, провести запланированные работы ранее не получилось, так как выделенные средства пришлось перенаправить на ремонт аварийного дома в райцентре. В процессе обсуждения вместе с местными властями компромисс удалось найти: в этом году будет подготовлена необходимая документация, а в следующем - выполнен ремонт дома.

Снежана Малюженец

На приеме Светлана Садовская

В сложной жизненной ситуации оказалась еще недавно числившаяся молодым специалистом мама-декретница. Сейчас со своим двухмесячным ребенком она живет у родственника, которому платит за жилье больше половины детского пособия. На приеме она попросила помочь с общежитием. Район заинтересован в молодежи, а потому должен оказать посильную поддержку, убежден Владимир Андрейченко. Для начала девушка напишет заявление на улучшение жилищных условий в сельсовет, а затем районные власти будут решать, как действовать. "Постарайтесь как-то помочь", - подчеркнул Владимир Андрейченко, обращаясь к представителям райисполкома по поводу этой ситуации.

Жительница агрогородка Барсуки обратилась по поводу газификации многоквартирного дома, в котором она проживает. Со своей стороны женщина готова приложить все усилия, в том числе поучаствовать финансово. Помощь же понадобилась ей в большей степени в преодолении бюрократических нюансов. "Все решим", - заверил Владимир Андрейченко.

Также приехал на прием житель Минского района. Его вопрос был связан с лишением земельного участка, выделенного 10 лет назад, как оказалось, незаконно. За это время заявитель построил дом, его семья с двумя детьми там проживает, но, фактически, незаконно. "Я не снимаю с себя ответственности и готов понести разумное наказание. Но хотелось бы найти компромиссный вариант. Мы сейчас в тупике", - констатировал мужчина. "Дело запутанное, давнее. Сразу я вам ничего конкретного не скажу", - отметил Владимир Андрейченко. Варианты выхода из положения помогут найти рекомендованные им компетентные специалисты.

В разговоре с журналистами, подводя итоги приема, председатель Палаты представителей отметил, что проблемы, с которыми приходили сегодня люди, разноплановые. "Вопросы разные, и понятно, что они будут - жизнь есть жизнь. Но каждый важный и заслуживает внимания, будь то вопрос условий ведения бизнеса, здравоохранения, жилищный вопрос и так далее", - подчеркнул Владимир Андрейченко. Он отметил, что в зависимости от получаемых обращений всегда можно сделать выводы о состоянии конституционной законности в конкретном регионе, как защищены права и гарантии граждан. "Радует, что здесь нет каких-то системных вопросов", - добавил председатель Палаты представителей.

Особое внимание Владимир Андрейченко заострил на необходимости искреннего и вдумчивого отношения к гражданам со стороны представителей органов власти и депутатов, которые должны быть постоянно на связи со своими избирателями, вникать в их проблемы, оказывать помощь. Но и ответственность должна быть взаимная, без позиции потребительства. "Хорошо, что люди это понимают", - констатировал он.-0-

Фото Александра Хитрова