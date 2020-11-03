Здравоохранение Минска полностью готово к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Минска полностью готова к оказанию медицинской помощи населению в условиях пандемии COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Медучреждения обеспечены необходимым оборудованием, препаратами, на аптечных складах учреждений создан запас лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств не менее чем на один месяц работы.

В больницах функционирует 3441 кислородная точка. Стационары города располагают 756 аппаратами для искусственной вентиляции легких. Установлено и введено в эксплуатацию 10 рентгеновских компьютерных томографов, в том числе 8 в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

В клиниках Минска 10 115 коек. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено 2567 коек. При необходимости их количество может быть увеличено.

Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции методом ПЦР проводится в трех стационарах, двух лабораториях санитарно-эпидемиологической службы. Все поликлиники обеспечены экспресс-тестами для определения антител к коронавирусу.

В аптеках всех форм собственности и на аптечных складах имеется неснижаемый запас средств защиты (маски, перчатки), лекарственных средств, антисептических и дезинфицирующих средств для бесперебойного обеспечения населения.-0-