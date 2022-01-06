Зефир с опасными красителями изъяли из продажи в Бобруйске

6 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске изъяли из продажи жевательный зефир с опасными красителями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Сладости российского производства обнаружены в продаже во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей. Установлено, что продукт не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки".

"Потребителям не предоставлена достоверная информация о составе продукта, - рассказали в Госстандарте. - По результатам проведенных испытаний в зефире обнаружены синтетические красители тартразин Е102, понсо 4R Е124 и синий блестящий Е133. В маркировке также отсутствовала предупреждающая надпись о наличии красителей, оказывающих отрицательное влияние на активность и внимание детей".

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны.-0-