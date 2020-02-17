Зеленая кладовая Лидчины

Увидеть уникальные в Беларуси растения, пройти курс апитерапии, прогуляться по тропе здоровья, разгадать тайны лесного лабиринта – приглашает парк "Горни", расположенный на территории ГЛХУ "Лидский лесхоз".

Парк "Горни" – один из значимых объектов Гродненской области. Заложенный в 1881 году по инициативе царской государственной лесной охраны парк занимает 6,7 гектара земли. В 2017-м здесь создан единственный в стране лесной экологический образовательный центр.

– В 2015 году ГЛХУ "Лидский лесхоз" выиграл конкурс проекта "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Грант составил 110 тыс. долларов, – рассказывает директор лесхоза Евгений Герасимович. – Это позволило создать на базе парка "Горни" региональный лесной экологический образовательный центр с развитой инфраструктурой. В нем подрастающее поколение знакомится с животным и растительным миром Гродненщины. Здесь можно не только услышать голоса птиц и животных, но и научиться их различать. В экологическом классе установлены компьютеры, круглый стол на 25 мест. Эта площадка также используется для проведения различных обучающих семинаров и деловых встреч.

Через "Горни" пролегает экологическая тропа. Неспешно прогуливаясь по ней, можно увидеть редчайшие вековые деревья. Самое большое и древнее дерево парка – сахарный клен, ему 139 лет, диаметр его ствола – 180 сантиметров. Сохранились аллеи, проложенные более 130 лет назад, есть насаждения лиственницы сибирской, сосны веймутовой и обыкновенной, белой акации, красного дуба.

Между зелеными великанами пролегает аллея Сказок, на ней можно встретить мифических персонажей – Бабу-Ягу, Водяного, Русалку.

В парке есть и своя пасека. Здесь вы отдохнете и оздоровитесь в специальном апидомике. Желающие смогут понаблюдать за жизнью пчел сквозь стенки прозрачного улья.

Есть в парке Свадебная аллея и беседка для проведения выездной церемонии, а рядом с ней молодожены могут посадить свое первое семейное дерево.

Аллея Памяти ведет к могиле неизвестного солдата, которая появилась на территории парка в 1967 году.

Изюминкой "Горни" по праву считают зеленый лабиринт из туй. Сейчас живая изгородь не выше метра в высоту, но спустя лет пять заблудиться среди сотен смарагдов сможет и взрослый. Однако уже сейчас квест в лабиринте пользуется популярностью у гостей.

Посетителей парка научат создавать живую изгородь и ухаживать за зелеными насаждениями. К слову, в Лидском лесхозе заботятся о том, чтобы зеленое наследство осталось нашим потомкам не только на территории уникального парка, но и всего района. Показатель лесовосстановления за 2019 год более чем удовлетворительный – свыше 212 гектаров. И это притом, что в стране не хватает площадей для посадки лесных культур. Все свободные территории уже освоены.

– Прошлый, 2019 год для нашего предприятия, в структуре которого 11 лесничеств, сложился весьма успешно – все доведенные показатели выполнены, – отмечает Евгений Михайлович. – В планах на нынешний год – установка нового оборудования по окорке древесины.

На территории парка "Горни" находится музей лесного хозяйства Гродненщины. Разместился он в здании шишкосушилки, построенном в 1972 году бывшим главным лесничим Федором Войтовичем. Здесь можно увидеть, как проходила сушка шишек и очистка семян, форму лесничих прошлых лет, узнать об истории всех лесхозов области, а также о лучших работниках лесного хозяйства Гродненщины.

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней

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