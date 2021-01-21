Зеленая кладовая над Щарой

Коллетив Барановичского лесхоза уверен, что его главная миссия – оберегать и восстанавливать природное богатство родного края. Чтобы и зимой, и летом шумели над головой дубравы, а корабельные сосны тянулись к солнцу.

Лесное золото

– Угодья Барановичского лесхоза занимают 91 тысячу гектаров, из которых более 85 тысяч покрыты лесом. В районе высокое биоразнообразие насаждений. Свыше 80% составляют смешанные леса. Произрастают сосна, ель, дуб, береза, ясень, граб, ольха… Ежегодно обновляя насаждения, в первую очередь мы стараемся поддерживать это биоразнообразие, – рассказывает директор Барановичского лесхоза Виталий Жолнерчик. – В структуре предприятия 9 лесничеств, и у каждого свои особенности.

Так, в Березовском лесничестве есть лесосеменная плантация, на которой каждый год собирают шишки сосны обыкновенной улучшенной селекции. Есть и памятник природы республиканского значения – родник Траховка с кристально чистой целебной водой.

Гордость Леснянского лесничества – мини-дендропарк, который был здесь создан одним из первых в лесхозе. На площади в 10 соток высажено более 70 видов деревьев и кустарников, в том числе редкие для наших широт представители флоры разных стран. Рядом с дендрарием – небольшой водоем с деревянным мостиком.

На территории Городищенского лесничества был создан питомник площадью 8,81 гектаров для выращивания сеянцев сосны. Каждый год они в качестве посадочного материала поступают отсюда во все лесничества Барановичского лесхоза. Здесь же находится гидрологический памятник природы местного значения – родник Ясенец. За то, что летом в нем вода холодная, а зимой – теплая, в народе его называют "кипяток".

Бытенское лесничество – одно из самых крупных в Барановичском лесхозе. Из года в год местные специалисты увеличивают площади лесопосадок: за несколько последних лет – с 60 до 110 гектаров. В Малаховском и Миловидском лесничествах содержатся пчелопасеки более чем на 200 ульев. Ежегодно местные пчеловоды добывают больше двух тонн меда.

До 30% территории Молчадского лесничества сегодня занимают ели и твердолиственные породы, пришедшие на смену сосне. Каждый год коллектив лесничества старается увеличить площади посадок. Так, если 5 лет назад высаживали до 20 гектаров леса, то в 2020-м – более 60.

Особый и очень значимый для жителей района объект – лыжероллерная трасса обустроена во владениях Полонковского лесничества. Она окружена лесным массивом, уход за которым требует повышенного внимания. Здесь всегда стараются соблюдать чистоту и порядок. В Добромысльском лесничестве готовят лучших вальщиков леса, многие из которых и по сей день держат высокую планку, демонстрируя свой профессионализм на соревнованиях. Зачастую сюда наведываются туристы, чтобы своими глазами увидеть уникальный памятник природы – Грудополь. Этот лесной остров из 100-летних кленов и дубов раскинулся посреди хвойных насаждений на месте старинного парка, окружавшего несколько веков назад панскую усадьбу.

Древесная экономика

Работает в структуре Барановичского лесхоза лесопункт, который был образован в 2012 году. На производственной базе в деревне Лесино расположены ремонтные мастерские и сконцентрирована вся лесозаготовительная высокопроизводительная техника. В наличии сортиментовозы, три харвестера и два форвардера, маневренный комплекс Vimek (харвестер плюс форвардер), тракторы, погрузочные агрегаты – одним словом, все, что необходимо для заготовки древесины, месячный объем которой достигает 6,5 кубометра.

Широкий ассортимент продукции выпускают два цеха переработки древесины, один из которых построен в прошлом году в деревне Лесино. Установку современной технологической линии в новом цехе завершили в начале декабря 2020-го и приступили к работе.

Процесс лесопиления полностью автоматизирован, станочникам остается только нажимать на кнопки, задавая необходимые размеры, и принимать готовую продукцию. К слову, с открытием нового производственного участка увеличился коллектив лесхоза. На работу в Лесино приняли почти 20 человек.

Механизированная эстакада с поштучной подачей передает бревна в цех, затем их принимает брусующий станок, который позволяет получить необрезную доску и полубрус.

– Необрезная доска впоследствии перерабатывается на кромкообрезном оборудовании, а полубрус поступает на многопильный станок, – отмечает начальник производства Николай Гиль. – На выходе получаем высококачественные пиломатериалы, за смену 28 – 30 кубометров. Около 80% продукции отправляем на экспорт.

Помимо пиломатериалов, здесь получают также дрова, опилки и щепу. Все это в будущем можно перерабатывать на пеллетном заводе, строительство которого обеспечит лесхозу безотходное производство.

– Планируем по соседству с новой лесопильной линией построить завод по выпуску пеллетных гранул. В год можно будет перерабатывать 40 – 50 тысяч кубометров дров, щепы и опилок, – поясняет директор Барановичского лесхоза. – Если все пойдет по плану, то в будущем в Лесино будет работать не просто участок переработки древесины, а целый производственный комплекс.

На территории Барановичского лесхоза раскинулся заказник республиканского значения "Стронга", где под охраной находится форель ручьевая.

Марина МАНУЙЛИК. Фото Павла ОРЛОВСКОГО