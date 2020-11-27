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27 ноября 2020, 21:29

Зеленое золото Антоновичей

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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Далеко не каждый любитель пенного напитка знает, что один из основных его ингредиентов – хмель – выращивается в Малоритском районе. Пожалуй, не преувеличим, если скажем, что в Беларуси сейчас есть только один человек, разбирающийся во всех нюансах хмелеводства, – это Андрей Антонович, директор ООО "Бизон".

Основа любого хмельного

Это дело на Малоритчине начал его отец Валерий Антонович еще в 90-е, когда было создано белорусско-немецкое предприятие "Бизон".

Директор ООО "Бизон"
Директор ООО "Бизон"

Андрей Антонович о выращивании хмеля может говорить часами. На любой вопрос знает точный ответ.

– Хмель – многолетнее растение, которое высаживается на специально отведенных полях. Может расти в одном месте от 15 до 20 лет. Высота стебля – до 8 метров. Уборку начинаем в первых числах сентября. Всего в хозяйстве 28 гектаров действующих хмельников. На уборочные работы в среднем уходит месяц, – поясняет Андрей Валерьевич. – Затем очищаем урожай от листьев и стебля. Остается хмелевая шишка, которая высушивается и прессуется, измельчается в порошок и пропускается через гранулятор. На выходе получаем хмелевые гранулы – готовый продукт для пивоваренной отрасли.

Если говорить о культуре выращивания, то в ООО "Бизон" она на самом высоком профессиональном уровне. И хмельники, и уборочная техника соответствуют лучшим мировым образцам.

Уход за хмелем должен быть постоянным, иначе не стоит надеяться на хороший урожай. Большое значение имеет и погода. Например, в этом сезоне культуре не хватило солнечных лучей и тепла. Поэтому, по словам директора, в некоторых местах завязей было много, но сама шишка до нужных размеров так и не дозрела. В итоге хозяйство недополучило как минимум 15% урожая по сравнению с прошлым годом.

– В шишках хмеля содержится около 100 соединений, относящихся к горьким веществам, 70 полифенолов и более 320 ароматических веществ. Благодаря такому разнообразию хмелевые шишки сегодня активно используются не только в пивоварении, но и в медицине, косметической, парфюмерной, хлебопекарной и других отраслях, – продолжает вводить нас в курс дела опытный хмелевод из Малориты.

Знания приходят с опытом

Немаловажным здесь является выбор сортов. В основном это хмель немецкой и чешской селекции "Норден Бревер", "Перле", "Шпальтер Селект", "Теттнангер", "Сладек", "Бор". Последним в хозяйстве приступают к уборке сорта "Магнум". Это горький позднеспелый сорт хмеля, который максимально устойчив к низким температурам.

– А где учат хмельному делу? – интересуемся у собеседника.

– Уж точно не в вузах. Да и специальности такой нет. Меня научил отец, к тому же раньше часто ездил на стажировки за рубеж, где хмелеводство более развито, чем у нас, – рассказывает Андрей Антонович. – Свои знания я стараюсь передать и коллективу. Кстати, есть в штате такие специалисты, которые трудятся у нас с первых дней работы предприятия.

Работа хмелеводов не заканчивается после уборки урожая. Например, сейчас на полях наводят полный порядок: чистят шпалеры, где необходимо, возобновляют посадки хмеля. Зимой переходят к процессу заготовки проволоки, которую уже по весне нужно будет установить заново возле каждого растения.

Белорусские пивоваренные компании закупают около 25% продукции ООО "Бизон". Все остальное малоритские хмелеводы экспортируют в страны СНГ. Больше всего хмеля уходит в Россию.

Марина ВАЛАХ

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